Учиться и ещё раз учиться. Как выбрать вуз и направление для поступления в магистратуру

Пять причин, почему стоит продолжить обучение в МИЭМИС АлтГУ

16 декабря 2022, 10:01, ИА Амител

Фото: пресс-служба АлтГУ

Концепция life-long learning (непрерывное обучение) набирает всё большую популярность. Поэтому сейчас многие студенты, получив высшее образование, решают продолжить учиться и поступить в магистратуру. Но как определиться с направлением подготовки и вузом? Расскажем на примере международного института экономики, менеджмента и информационных систем (МИЭМИС) АлтГУ.

«Хочу быть специалистом с зарплатой выше рынка»

Учебные планы образовательных программ АлтГУ построены в соответствии с запросами работодателей ведущих компаний. Например, выпускники программы «Налоговый и бухгалтерский консалтинг» способны разрабатывать и внедрять в практику эффективные методы налоговой оптимизации, предотвращать последствия налоговых правонарушений, раскрывать схемы уклонения от уплаты налогов.

«Хочу построить успешную карьеру»

АлтГУ сотрудничает с ведущими школами экономики и менеджмента России и органами власти. Это позволяет студентам проходить все виды практик и стажировок. Уже со второго семестра для студентов постоянно организуют мастер-классы и информационные встречи с будущими работодателями.

Так, выпускников направления «Стратегический маркетинг и менеджмент» поддерживают ОАО «Барнаульский станкостроительный завод», АПЗ «Ротор», ТС «Мария-Ра». «Государственное и корпоративное управление» предусматривает комплексную юридическую подготовку, стажировки и зачисление в кадровый резерв органов государственной и муниципальной власти.

«Хочу заниматься исследованиями и реализовать свой проект»

Программа «Прикладная экономика» предполагает серьёзный исследовательский и проектный трек, модуль междисциплинарной подготовки, стажировки в ведущих научно-образовательных центрах России.

Также в этом году институт открывает новую программу «Проектный менеджмент качества в цифровой экономике» при поддержке фонда В. Потанина.

«Хочу на бюджет»

В 2023 году контрольные цифры приёма магистратуры в МИЭМИС АлтГУ — 74 бюджетных места.

«Хочу просто продлить студенчество»

Не зря эти годы называют лучшими в жизни. Общение, развитие, новые знания — отличные возможности для самосовершенствования.

Именно такие навыки осваивают студенты, обучающиеся на программе «HR-аналитика и кадровая безопасность». Общаясь с сотрудниками партнёров-работодателей АлтГУ, вы сможете заложить фундамент полезных связей, узнаете, как делается бизнес и чего от вас ждут на рабочем месте, определитесь с собственной карьерной траекторией для качественного старта.

Напомним, приёмная кампания 2023 года стартует 20 июня. Однако получить консультацию по вопросам поступления и подробнее узнать о направлениях подготовки можно уже сейчас. Телефон приёмной комиссии: +7 (3852) 291-222.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет

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