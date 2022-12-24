Учиться на юриста. Сколько мест будет в АлтГУ в 2023-м на обучение одной из самых престижных профессий

Рассказываем, какие места будут в следующем году

24 декабря 2022, 10:01, ИА Амител

Фото: пресс-служба АлтГУ

Один из лидеров юридического образования Сибири — юридический институт Алтайского государственного университета — приглашает абитуриентов на обучение. В 2023 году вуз готов принять на очную, очно-заочную и заочную форму обучения своих абитуриентов.

Куда есть бюджетные места:

— бакалавриат «Юриспруденция», профиль «Уголовно-правовой»; гражданско-правовой; государственно-правовой" — очно 16 мест, очно-заочно — 5 мест;

— специалитет «Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Судебная и прокурорская деятельность» — 4 места бюджетных (очно);

— в магистратуре «Юриспруденция» (8 профилей) — 12 мест очно, 14 заочно.

Почему абитуриенты выбирают юридический институт АлтГУ:

Юридический институт АлтГУ уже более 50 лет готовит специалистов в области права. Выпускники успешно осуществляют свою деятельность по всей России и за её пределами и входят в топ-15 самых высокооплачиваемых специалистов рейтинга Superjob. Преподаватели юридического института — опытные и квалифицированные специалисты. Это единственный юридический институт в южно-сибирском регионе России, в штате которого на постоянной основе работают 10 докторов юридических наук (С.В. Землюков, А.А. Васильев, В.В. Сорокин, С.И. Давыдов, Е.С. Аничкин, А.П. Детков, В.И. Плохова, И.В. Рехтина, Д.В. Каширский, Р.Ю. Почекаев) и за каждым — научная школа. Кроме того, в институте читают лекции студентам и проводят научные исследования правоведы из пяти государств мира. Уже во время обучения можно стать практикующим юристом. Студенты работают с реальными делами в собственной правовой клинике «Фемида», «Центре правовой помощи» и Региональном антитеррористическом научно-методическом центре. Юридический институт открывает широкие научные перспективы. Студенты выезжают в ведущие научно-исследовательские центры России, пишут и апробируют результаты своих исследований, принимают участие в научных форумах, круглых столах, всероссийских и международных научных конференциях. У каждого есть возможность опубликовать собственные исследования в рецензируемых научных журналах или получить исследовательский грант. Лучшие студенты получают повышенные стипендии более 30 тысяч рублей в месяц, принимают участие в ежегодной Летней правовой школе. Можно поступить в магистратуру. Юридический институт открыл восемь программ по различным сферам профессиональной деятельности. В 2022 году открыта программа международной магистратуры «Право и религия в средней Азии: взаимосвязь в истории и современности». Выпускники могут продолжить обучение в высшей школе — аспирантуре по направлениям:

— теоретико-исторические правовые науки;

— публично-правовые (государственно-правовые) науки;

— уголовно-правовые науки; частно-правовые (цивилистические) науки. Юридический институт имеет тесные профессиональные контакты с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Более 70% выпускников занимают высокие позиции в органах судебной власти и прокуратуры.

Напомним, приёмная кампания 2023 года стартует 20 июня. Уже сейчас можно получить консультацию по вопросам поступления и подробнее узнать о направлениях подготовки. Телефон приемной комиссии: +7 (3852) 291-222.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

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