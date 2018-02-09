Употребление горячего чая вместе с алкоголем может привести к раку

Команда медиков из Китая работала над изучением возможности появления рака пищевода после употребления алкоголя или курения совместно с горячим чаем, пишет DailyХайп со ссылкой на американскую газету Annals of Internal Medicine.

Согласно опубликованным исследованиям, китайские ученые девять занимались анализом рациона своих пациентов и его влиянием на общие физиологические показатели у 456-и тыс. добровольцев различных возрастных категорий - с 30 лет до 80.

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За весь этот срок рак пищевода обнаружили у 1731-го человека. Исследователям удалось выявить закономерность, согласно которой появление подобного онкологического заболевания до 5 раз чаще проявляется у людей, регулярно пьющих много горячего чая и употребляющих до 15 граммов спиртного за день.

У тех, кто помимо всего еще и курит, возможность появления онкологии пищевода повышается сразу вдвое.

Отмечается, что ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила в своем докладе, что излишнее употребление спиртного может стать возбудителем 7 онкологических заболеваний - рака пищевода, молочных желез, горла и гортани, кишечника, ротовой полости, а также рака печени.