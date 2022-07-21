Большие перспективы. По каким специальностям в СФУ еще есть бюджетные места

В российских вузах документы для поступления на бюджетные места (очной формы обучения) будут принимать до 25 июля. Приёмная комиссия Сибирского федерального университета подготовила дайджест специальностей, на которые у абитуриентов ещё есть шанс поступить на бюджет.

Так, по словам ответственного секретаря приёмной комиссии Маргариты Кузнецовой, в СФУ готовят инженеров для известных российских компаний — «Полюса», «Норникеля», РУСАЛа, «Роснефти» и других.

«Мы рекомендуем всем ребятам, у кого в багаже есть ЕГЭ по физике и профильная математика, присмотреться к направлениям подготовки Политехнического института, Института цветных металлов и материаловедения, Института горного дела геологии и геотехнологий. Эти институты готовят специалистов для полного цикла производства, их выпускники трудоустраиваются на самые современные предприятия, ещё во время учёбы они проходят практику на реальном оборудовании, предоставленном компаниями-партнёрами», — рассказывает Маргарита Кузнецова.

Большой выбор и у абитуриентов, которые хотят продвигать науку: физика, приборостроение и инноватика, математика и компьютерные науки — те направления, которые делают акцент на развитии технологий, поиске открытий и инновациях.

«Институт инженерной физики и радиоэлектроники привлекает абитуриентов со всего Красноярского края своими разработками в области навигации и связи, у нас есть кейсы, когда, ещё будучи студентами, ребята реализуют проекты умной шахты или умной спецодежды, получают специальные гранты до миллиона рублей на стартапы. Выпускники Института математики и фундаментальной информатики после окончания вуза становятся успешными программистами и разработчиками», — продолжила она.

Жилищный фонд СФУ насчитывает свыше 12 тысяч мест. Это современные общежития квартирного типа, оборудованные всей необходимой мебелью и крупной бытовой техникой. Традиционно 2/3 поступивших в СФУ приезжают из других городов. География поступивших — от Калининграда до Дальнего Востока.

Подать документы в СФУ можно дистанционно через автоматизированную информационную систему «Абитуриент» или суперсервис на портале Госуслуг.