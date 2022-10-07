В алтайском педуниверситете открыли «Кванториум», где студентов будут учить с помощью 3D-моделей

Педагогический технопарк «Кванториум» открылся в Алтайском государственном педуниверситете. Символично, что это произошло 5 октября, в День учителя. В университете отмечают, что это уже второе технологичное подразделение для подготовки высококлассных специалистов для сферы образования.

«Педагогический кванториум — это проект нашего учредителя, Министерства просвещения РФ, по созданию высокотехнологического пространства, в котором мы будем готовить учителей. Это место, где мы максимально приближаем подготовку учителей к тем материально-техническим условиям, с которыми наши студенты столкнутся на практике и когда пойдут работать в школы», — отметила Ирина Лазаренко, и.о. ректора АлтГПУ.

Фото: предоставлено АлтГПУ

Для гостей праздника провели экскурсию по новому пространству АлтГПУ. Например, показали технологическую лабораторию и её возможности. Так, оборудование кванториума можно использовать для создания виртуальных 3D-моделей предметов из археологических экспедиций, которые находятся в фондах музеев. Сейчас они доступны только посетителям музеев. А виртуальную модель смогут изучать студенты и школьники. Более того — на основе этих 3D-моделей можно создавать школьные виртуальные музеи.

Фото: предоставлено АлтГПУ



Ещё одна гордость вуза — естественно-научная лаборатория, в которой появились кейсы с микроскопами, комплекты оборудования для подготовки к ОГЭ по физике, цифровые лаборатории по физике, для проведения различных экспериментов. Особенно важно, что в оснащение естественно-научной лаборатории входят наборы по нейрофизиологии:

«Они позволяют сделать знания студентов более прикладными, — отметил заведующий кафедрой медицинских знаний и безопасности жизнедеятельности Артём Пашков. — В рамках педагогического ядра, на которое перешли педвузы, для всех будущих педагогов стала обязательной дисциплина „Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья“. Данное оборудование включено в дисциплину, три из пяти практических занятий по ней будут проходить в лаборатории педагогического кванториума».

Фото: предоставлено АлтГПУ

В рамках кванториума также создана студия видеозаписи. Её предполагают использовать для создания образовательного видеоконтента в рамках различных дисциплин.

В вузе уверены, что новое технологичное подразделение поможет повысить качество подготовки будущих учителей.

ФГБОУ ВО «АлтГПУ»