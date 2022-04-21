В АлтГПУ проходит краевой смотр-конкурс научных и творческих работ «Думай и твори»

АлтГПУ проводит краевой смотр-конкурс научно-методических, дидактических и творческих работ «Думай и твори». К участию приглашают учеников 5-11 классов образовательных учреждений, учителей технологии, студентов, педагогов дополнительного образования.

Участники могут подать заявку в направлениях:

— методические средства обучения (учителя технологии, педагоги дополнительного образования, студенты);

— дидактические средства обучения (учителя технологии, педагоги дополнительного образования, студенты);

— технологическая карта (учащиеся 5-11 классов).

Заявки принимают до 25 апреля. Участие бесплатное. Более подробную информацию можно найти на сайте вуза.

Добавим, что конкурс пройдёт в рамках ежегодного фестиваля «Дни технологии на Алтае». Его цель — создание условий для реализации научно-исследовательского и методического потенциала работников образовательных учреждений, студентов и учащихся.