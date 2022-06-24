В АлтГПУ стартовала приёмная кампания. В этом году в вузе открыто 1414 бюджетных мест: 1049 — бакалавриат и специалитет и 365 — в магистратуре. Это на сто мест больше, чем в прошлом году.

Вуз предлагает более ста направлений подготовки педагогического профиля. Также можно получить специальность в области психологии, логопедии, IT-сферы, инженерную специальность, стать специалистом в области туризма, тренерской деятельности и переводоведения.

АлтГПУ в 2021 году значительно модернизировал материально-техническую базу. Иногородних студентов ждут отремонтированные общежития студенческого городка. Учебные корпуса дополнили уютными коворкинг-зонами, аудитории обновили и оснастили современным мультимедийным оборудованием, в новые спортивные залы приобрели инвентарь.

Кроме того, чтобы учёба в педагогическом университете была максимально эффективной и интересной, в АлтГПУ создали Технопарк универсальных педагогических компетенций и педагогический кванториум. Обе инновационные площадки оснащены высокотехнологичным оборудованием. Это мехатроника и робототехника, модели виртуальной реальности, физико-химическое и биологическое оборудование, 3D-принтеры, уникальный стол «Пирогов», квадрокоптеры и многое другое.

Подать документы в вуз можно как лично в приёмную комиссию ежедневно с 09:00 до 18:00 без обеда по адресу г. Барнаул, ул. Молодёжная, 55, так и дистанционно через сервис «Поступление в вуз онлайн» на сайте «Госуслуги», личный кабинет абитуриента на портале АлтГПУ или по почте.