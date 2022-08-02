Слушатели Губернаторской программы переподготовки инженерных кадров в АлтГТУ защитили выпускные работы

С 27 по 30 июля в АлтГТУ защитились слушатели Губернаторской программы переподготовки инженерных кадров. Выпускники показали высокий уровень подготовки и практическую значимость выполненных проектов.

Они защищали проекты в сфере машиностроения, энергетики и химических технологий. Работы были направлены на повышение производительности труда на предприятиях и включали внедрение цифровых технологий, инструментов бережливого производства, инновационных технологий.

Аттестационная комиссия выделила несколько проектов за отличную защиту. Среди них — работы главного технолога ООО «Барнаульский химический завод» Натальи Коптевой, главного специалиста отдела технологического развития, инноваций и энергосбережения Филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» Романа Старухина, заместителя начальника технического отдела АО «Барнаульский ВРЗ» Дмитрия Томченко, конструктора ООО «Агроцентр» Евгения Затульветера, начальника отдела сопровождения и развития информационных систем АО «Алтайэнергосбыт» Марины Мелиховой, главного технолога ООО «Ренессанс Косметик» Ирины Цвигун, директора по производству ООО «Ренессанс Косметик» Максима Цвигун и других.

Также комиссия совместно с представителями Министерства промышленности и энергетики Алтайского края отметила несколько проектов с высокой практической значимостью и рекомендовала их к внедрению на предприятиях. Это работы ведущего инженера контроля режимов потребления АО «Алтайэнергосбыт» Анны Перфильевой, начальника УТЭЭ Рубцовского РЭС Филиал ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» Игоря Сорокина, заместителя начальника службы высоковольтных линий ПО ЗЭС Филиал ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» Павла Покутний, начальника производственно-технической службы ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» Николая Раченкова, заместителя начальника цеха № 19 «Бийский олеумный завод» — филиал ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» Виталия Колесниченко и других.

Теперь выпускники будут проходить стажировки на предприятиях Алтайского края, Новосибирска и Красноярска.

Напомним, Губернаторская программа переподготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики региона была впервые запущена в 2021 году. В прошлом году обучение по программе прошли около 70 руководителей производства и специалистов промышленных предприятий и организаций Алтайского края. Переподготовка рассчитана на 3,5 месяца и проходит без отрыва от производства. В этом году обучение прошли 63 специалиста и руководителя конструкторско-технологических и технических служб, производственных отделов промышленных предприятий и организаций Алтайского края.