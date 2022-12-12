В АлтГУ обсудят этноконфессиональный, культурный и политический диалог в вузах Алтайского края

Алтайский государственный университет проведёт стратегическую проектную сессию «Этноконфессиональный, культурный и политический диалог в вузах Алтайского края». Она состоится во вторник, 13 декабря, в зале заседаний учёного совета АлтГУ на Димитрова, 66. Начало в 10:00.

«В рамках сессии состоится обсуждение проблем формирования этнокультурного многообразия современного региона, и, в частности, вопросов радикального изменения этнического и этнокультурного состава населения, которое влияет на изменения социокультурной среды, то есть на поведение, образ мышления людей, культурные изменения в обществе. Всё это происходит в условиях новых дискурсов культурного и политического диалога в современном региональном социуме», — пояснила руководитель оргкомитета мероприятия, директор института гуманитарных наук АлтГУ Лариса Нехвядович.

Кроме того, в рамках мероприятия обсудят направления работы, связанные с новыми способами достижения гражданско-политической целостности, противодействия распространению экстремизма и терроризма в молодёжной среде, развития интеграционных этнокультурных проектов, роли этноконфессионального, культурного и политического диалога в формировании гражданского общества.

АлтГУ приглашает к участию представителей вузов региона: учёных, преподавателей, докторантов, аспирантов, соискателей, магистрантов и студентов, а также представителей некоммерческих организаций, духовенства и правительства региона.

Сессия пройдёт по трём направлениям:

Этноконфессиональный, культурный и политический диалог в вузах Алтайского края: концептуальные и стратегические перспективы. Этноконфессиональный и культурный диалог: кейсы Алтайского края. Политико-правовые аспекты диалога в вузах Алтайского края: кейсы противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма.

По итогам мероприятия будет подготовлена резолюция по эффективному этноконфессиональному, культурному и политическому диалогу в вузах Алтайского края.

Стратегическая сессия проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках программы «Научно-методическое и ресурсное обеспечения системы образования, № проекта 8500000.99.1.БН66АА04000.