В Барнауле открыли набор в современный IT-колледж

День открытых дверей пройдёт в компьютерной академии ТОР 25 июня в 14:00. Выпускники школ, а также все, кто хочет стать специалистом в области IT, получат возможность узнать о таких направлениях обучения, как «Разработка программного обеспечения» и «Компьютерная графика и дизайн».

В программе дня открытых дверей:

— выступления ведущих специалистов по направлениям обучения;

— демонстрация работ студентов компьютерной академии TOP;

— профориентационное тестирование;

— индивидуальные консультации.

Академия TOP — это современная альтернатива обычному колледжу. Выпускники здесь получат не только диплом государственного образца, но и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО. Во время обучения возможны стажировки в крупных IT-компаниях. Рабочее место будет оборудовано собственным компьютером, а вместо учебников — планшет. Уже во время обучения студенты соберут собственное портфолио и смогут начать зарабатывать.

Поступить в TOP можно на базе 9 и 11 классов без ЕГЭ и ОГЭ. Также есть вариант обучения учащихся 8-11 классов параллельно со школьным образованием. После успешного окончания академии выпускники смогут поступить в вуз-партнёр на второй курс без сдачи ЕГЭ.

В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учёбы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.

Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чём не пишут в учебниках.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: 8 (3852) 72-14-10 или через форму на сайте академии.

«Компьютерная академия ТОП»

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

+7 (3852) 72-14-10