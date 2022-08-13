В какой вуз ещё можно попасть на бюджет? Где на Алтае закончилась приемная кампания и где объявили дополнительный набор

Приёмная кампания в алтайских вузах стремительно подходит к концу. Часть университетов уже закончила приём студентов на бюджет, а некоторые объявили допнабор на «дефицитные» специальности. Amic.ru разобрался, как вузы региона завершают приёмную кампанию, и какие специальности они выбирают.

Куда ещё можно поступить бесплатно?



АлтГТУ

11 августа Алтайский государственный технический университет объявил дополнительный набор абитуриентов на бюджет по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения. До 24 августа будут приниматься документы от поступающих по результатам вступительных испытаний. А до 27 августа смогут подать документы те, кто сдавал ЕГЭ. 28 августа вуз опубликует конкурсные списки.

Допнабор в вузе пройдёт по 16 специальностям (среди них строительство, машиностроение, технология транспортных процессов, инноватика, техническая физика, химическая технология, техническая физика и так далее). Ещё по восьми специальностям дополнительное зачисление идёт в бийском филиале АлтГУ (по специальностям строительство, приборостроение, боеприпасы и взрыватели и так далее).

Добнабор в «Политехе» объясняют в том числе увеличением количества бюджетных мест. Всего в этом году в вузе 2,1 тысячи бюджетных мест, сообщили amic.ru в пресс-службе учреждения. Это на 270 больше, чем год назад. Места добавили по специальностям строительство, информатика и вычислительная техника, бизнес-информатика, информационная безопасность, электроэнергетика, приборостроение и так далее — государство остро нуждается в технических специалистах.

А вот среди абитуриентов самыми востребованными в этом году стали специальности факультета информационных технологий и института архитектуры и дизайна, сообщили в пресс-службе университета.

Кстати, до 13 августа в АлтГТУ принимают документы в магистратуру. Платники же могут подать заявления на очную и очно-заочную магистратуру до 20 августа (по результатам ЕГЭ — до 25 августа).

АлтГТУ / Фото: amic.ru



АГАУ

Поступить на бюджет ещё можно и в Алтайский государственный аграрный университет. Здесь до 25 августа принимают документы на очный бакалавриат и специалитет, рассказал amic.ru секретарь приёмной комиссии вуза Евгений Чугузов. А приказ о зачислении новой партии студентов издадут 30 августа.

Чугузов сообщил, что по результатам основного набора (он закончился 9 августа) заполнились не все бюджетные места, поэтому сейчас вуз добирает студентов на биологические, агрономические и ветеринарные направления, а также на агроинженерию и гидромелиорацию.

Самыми востребованными специальностями в эту приёмную кампанию стали экономика, управление в организациях, природообустройство и водопользование.

А вот магистратура же «закрыта» полностью, отмечает Евгений Чугузов, туда студентов уже не принимают.

Куда можно поступить платно?



АлтГУ

В Алтайском госуниверситете зачисление на программы бакалавриата и специалитета на бюджетные очные места уже закончилось, рассказали amic.ru в пресс-службе вуза. Дополнительного набора в этом году в университете нет. 1 августа в АлтГУ зачислили 1,3 тысячи абитуриентов. «Все контрольные цифры приёма по очной форме обучения закрыты», — отмечает пресс-служба.

Больше всего абитуриентов поступили на специальности института гуманитарных наук — он самый крупный в вузе. Туда зачислили 433 человека по разным направлениям.

Самыми востребованными направлениями классического вуза стали программная инженерия, информационная безопасность, прикладная информатика, реклама и связи с общественностью, медиакоммуникации, юриспруденция, экономика, биотехнология и другие.

Однако, отмечают в пресс-службе, до 25 августа можно подать документы на очное платное обучение по результатам ЕГЭ. Там, где нужны творческие испытания, приём документов заканчивается 18 августа. Подать документы на бюджет магистратуры можно до 15 августа, на коммерческой основе — до 26 августа. Чтобы бесплатно учиться на аспирантуре, нужно отправить все бумаги до 20 августа, а чтобы попасть на платное место — до 24 августа.

АлтГУ / Фото: amic.ru



АлтГПУ

Закончились бюджетные места и в Алтайском педагогическом университете, рассказали amic.ru в приёмной комиссии вуза. Там приём документов завершили 9 августа. Среди поступающих наибольшей популярностью пользовались специальности: история, лингвистика и физкультура.

Также 12 августа закончился первый этап платного зачисления. Но будет ещё второй, успокоили в университете, который завершится 30 августа. Это же дата станет финальным днём и для заочников-бакалавров, которые хотят учиться на бюджете. Поступить на «заочку» платно можно будет до 31 октября.

Что касается бюджетной магистратуры, то зачисление здесь состоялось 12 августа. Документы принимались до 27 июля. Платники должны были прислать необходимые бумаги до 10 августа.

АГМУ

Приём документов на бюджетные места в алтайском медицинском университете закончился ещё 20 июля для тех, кто поступал по вступительным испытаниям, и 25 июля — по результатам ЕГЭ.

Сейчас в меде продолжают принимать студентов только на платное обучение по шести программам: лечебное дело, педиатрия, стоматология, медико-профилактическое дело, фармация и клиническая психология. На коммерческой основе документы принимают до 16 августа по вступительным испытаниям и до 19 августа — по результатам ЕГЭ, следует из информации на сайте учреждения.

На ординатуру документы принимались до 11 июля — на бюджет, а до 24 июля — на платное обучение.

РАНХиГС

В алтайском филиале РАНХиГС приём очников-бакалавров также завершился, все бюджетные места в вузе «закрыты», но абитуриенты ещё могут подать документы платное обучение — до 28 августа. На очно-заочное обучение можно подать документы до 12 августа по результатам внутренних экзаменов и до 24 августа — по итогам ЕГЭ, рассказали в пресс-службе вуза. Самыми востребованными специальностями здесь стали юриспруденция и экономика.

АГМУ / Фото: amic.ru

Финансовый университет

В алтайском филиале Финансового университета набор на бюджет также закончился: по результатам ЕГЭ можно было поступить до 25 июля, а по вступительным испытаниям — и вовсе до 12 июля. А вот на платное обучение пройти ещё можно. Документы на очную и очно-заочную формы принимаются до 16 августа.

Где уже закончился приём документов?



БЮИ

В Барнаульском юридическом институте приёмная кампания уже полностью завершилась. Там набор закончен, всех абитуриентов зачислили ещё в конце июля, рассказали в пресс-службе вуза. Это касается как очного обучения, так и заочного. Сейчас приёмная комиссия вуза не работает и ушла в отпуск, отметили в пресс-службе вуза.

АлтГИК

Алтайский государственный институт культуры также завершил приёмную кампанию. На бюджет по результатам ЕГЭ документы закончили принимать ещё 25 июля, а 15 июля — на специальности с вступительными испытаниями.

Заочники также уже не могут поступить в вуз ни платно, ни бесплатно, 10 августа сроки истекли и для них.

Новости

Наука и образование Куда поступать выпускнику-2022. Какие алтайские университеты попали в топ-100 вузов России

Новости

Общество Копите деньги, мама. Сколько стоит обучение в алтайских вузах и через сколько лет получится «отбить» вложения