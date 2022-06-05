В Китае провели полностью автоматизированный процесс клонирования свиньи

Команда китайских специалистов из Нанькайского университета в Тяньцзине заявили о том, что впервые был проведен полностью автоматизированный процесс клонирования свиньи, который был произведен роботами. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По сообщениям издания, эту технологию удалось использовать еще в 2017 году, однако в производстве все еще было необходимо человеческое присутствие.

Ученым удалось добиться на 27,5 процента большей эффективности с помощью применения роботизированной технологии по сравнению с процессами клонирования с участием человека. Разработчики планируют использовать этот метод для производства большого количества свинины для потребления.