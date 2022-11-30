В России будут наказывать некоторых студентов за неуспеваемость в вузах

В России собираются ввести ответственность за неуспеваемость для студентов, обучающихся по целевой программе, заявил первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, член «Единой России» Александр Мажуга.

В своём Telegram-канале депутат сослался на публикацию журнала Vademecum, который, в свою очередь, ссылается на постановление правительства от 23 ноября о целевом образовании по программам среднего и высшего образования. В документе сказано, что заказчик целевого обучения (то есть будущий работодатель) сможет в одностороннем порядке расторгнуть договор со студентом или уменьшить размер его материального поощрения, если тот плохо учится. Требования к успеваемости студента-целевика будут устанавливать по разным дисциплинам, модулям и практике. Обновлённый документ будет действовать с 1 сентября 2023 года по 1 января 2027-го.

Александр Мажуга отметил, что ещё в октябре 2021 года Владимир Путин поручил правительству внести изменения, которые определят требования к успеваемости студента-целевика. И, как отметил сам парламентарий, «сегодня к целевому обучению часто относятся скорее как к возможности поступить в университет на более простых условиях, нежели в общем конкурсе».

«Это отчасти правда, ведь средний балл на целевые места ниже. Однако в целом система с целевым обучением настроена сегодня далеко не идеально. Претензии есть у обеих сторон», — отметил он.

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Депутат выразил мнение, что престиж целевого обучения необходимо поднимать, так как оно гарантирует студенту трудоустройство и обеспечивает отрасли квалифицированными кадрами. При этом всё это «не должно скатываться в слепую ностальгию по советской системе распределения после окончания института». «Времена изменились, старая модель сейчас не подойдёт», — добавил он.

По данным парламентария, в России ежегодно заканчивают вузы почти 40 тысяч целевиков, и около 75% из них трудоустраиваются на основании целевого договора. «Да, проблемы есть, но решение их будет найдено. В этом я уверен», — заключил он.

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