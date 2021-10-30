В России предложили прекратить приём в колледжи по 43 профессиям
С инициативой выступило Минпросвещения
30 октября 2021, 12:02, Никита Черников
Минпросвещения предложило прекратить приём в колледжи и техникумы по 43 профессиям с 31 декабря. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве считают, что такая инициатива позволит привести структуру подготовки кадров в соответствие с актуальными потребностями на рынке труда.
Прекратить обучение предлагают по таким профессиям, как рекламный агент, младшая медсестра по уходу за больными, младший ветеринарный фельдшер, судовой повар, парикмахер, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, водитель городского электротранспорта и другие.
Ранее в Госдуме предложили заменить трудовых мигрантов выпускниками девятых классов, которые не собираются продолжать обучение.
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