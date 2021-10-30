В России предложили прекратить приём в колледжи по 43 профессиям

С инициативой выступило Минпросвещения

30 октября 2021, 12:02, Никита Черников

Минпросвещения предложило прекратить приём в колледжи и техникумы по 43 профессиям с 31 декабря. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве считают, что такая инициатива позволит привести структуру подготовки кадров в соответствие с актуальными потребностями на рынке труда.

Прекратить обучение предлагают по таким профессиям, как рекламный агент, младшая медсестра по уходу за больными, младший ветеринарный фельдшер, судовой повар, парикмахер, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, водитель городского электротранспорта и другие.

Ранее в Госдуме предложили заменить трудовых мигрантов выпускниками девятых классов, которые не собираются продолжать обучение.

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