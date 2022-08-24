В России создали аналог «Википедии», который «уважает законодательство и традиционные ценности»

В России запустили онлайн-энциклопедию «Русуниверсалис», над которой работают бывшие редакторы русскоязычной «Википедии». Об этом в своём Telegram-канале заявил замглавы комитета по информполитике Госдумы Антон Горелкин.

По его словам, энциклопедия базируется на русских серверах и «декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и нашим традиционным ценностям».

«Это значит, что любые попытки придать статьям леволиберальный и западноцентричный уклон будут пресекаться», — отметил депутат Госдумы.

По его словам, сейчас проект формирует штат редакторов и находится на стадии наполнения: редакторы переносят статьи из русскоязычной «Википедии», очищая «от пропаганды и вредоносного контента». В будущем разработчики планируют создать полностью автономную версию, доступную для скачивания.

23 августа стало известно, что IT-компания «Яндекс» будет развивать новую главную страницу без «Дзена» и «Новостей».