В российских школах появятся «Разговоры о важном»

В новом учебном году в школах России появятся «Разговоры о важном». В рамках нового формата классных часов со школьниками будут обсуждать ценности российского общества.

Как рассказал начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, новый формат классного часа в школах начнут практиковать с 5 сентября.

«Министерство просвещения исходит из того, что они будут во всех школах», — цитирует Новикова ТАСС.

Он также добавил, что в августе учителей планируют подготовить к проведению обновленных классных часов.