В «Росводоканал Барнаул» прошла ежегодная научно-практическая конференция

Специалисты «Росводоканал Барнаул» представили свои проекты на ежегодной научно-практической конференции предприятия. Исследовательские работы подготовили 16 сотрудников компании.

«Я желаю вам проявлять инициативу и креативность, не бояться смелых и нестандартных решений. Сегодня свои идеи вы представляете на НПК, а завтра они могут быть реализованы в Барнауле и на других предприятиях группы компаний «Росводоканал», — обратился к участникам генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Проекты были представлены в трёх номинациях — «Производство и технологии», «Поддержка бизнеса», «Развитие бренда». Первые две были разделены на направления «новый проект» или «реализованный проект». Темы работ охватывают различные сферы деятельности предприятия, например, «Система очистки вентиляционных выбросов на КНС», «Современные технологии реновации сетей водопровода и канализации», «Документ в один момент — расчёт водобаланса в едином окне».

Жюри в составе руководителей бизнес-функций компании по итогам защиты проектов определило девять победителей.

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