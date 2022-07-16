В Telegram можно будет запретить отправку голосовых сообщений
Функция будет доступна для премиум-подписчиков
16 июля 2022, 07:35, Никита Черников
В бета-версии Telegram на Android появилась опция, позволяющая запретить получение голосовых сообщений, пишет «Код Дурова».
Работает новая функциями по аналогии со звонками: запретить отправку «войсов» можно как всем собеседникам, так и сделать для некоторых исключение.
Доступна фишка будет только подписчикам Telegram Premium.
В июне Telegram запустил Premium-подписку, которая дает пользователям дополнительные функции. В App Store ее стоимость составляет 449 рублей в месяц, однако можно сэкономить и оформить подписку с помощью фирменного бота за 299 рублей.
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