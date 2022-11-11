«Вопрос национальной безопасности». Русский язык исключили из учебной программы в детсадах и школах Киева

Киевский городской совет исключил русский язык из учебных программ коммунальных учреждений дошкольного и общего среднего образования города, пишет ТАСС.

По мнению чиновников, в нынешних условиях обучать детей на русском языке «нецелесообразно и неправильно».

Как отметил глава постоянной комиссии Киева по вопросам образования и науки, семьи, молодёжи и спорта Вадим Васильчук, такая мера «позволит избежать усиления напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний РФ». По его словам, в настоящий момент это решение — «вопрос национальной безопасности».

Ранее сообщалось, что тему спецоперации на Украине внесут в ЕГЭ.