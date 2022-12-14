Вперед, к новым технологиям: в АлтГПУ прошла глобальная модернизация

Модернизация корпусов и кабинетов АлтГПУ в 2022 году завершена. В вузе отремонтировали помещения, поставили специальное предметное оборудование в кабинеты ОБЖ, физики и компьютерных классов, организовали высокотехнологичную зону для проведения экзамена. Всего в плане на этот год было заложено 25 объектов.

Ремонт помещений шёл в главном корпусе, корпусе № 2 на Крупской, корпусе № 4 на Ядринцева и корпусе № 1 на Социалистическом.

«За относительно короткий срок произведены поражающего масштаба работы. В кабинетах и коридорах, подлежащих модернизации, заменено всё от пола до потолка, установлены новые системы вентиляции в корпусах, отремонтированы лестницы», — сообщили в пресс-службе вуза.

Также в педвузе появились оснащённые специальным предметным оборудованием кабинеты ОБЖ. Это новые лабораторные и интерактивные комплексы, которые будут использовать как на лекционных, так и на практических занятиях.

«Такие дисциплины, как „Безопасность жизнедеятельности“, „Основы медицинских знаний“, „Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья“, изучают все студенты университета, а значит, у всех появилась возможность заниматься в этих современных аудиториях. Также всех касается и обновление компьютерных классов. Мощные современные компьютеры с современным программным обеспечением — залог роста качества образования», — отметили в вузе.

Одним из масштабных пунктов модернизации стал комплексный ремонт и переоборудование кабинетов физики и прилегающего холла второго этажа корпуса на проспекте Социалистическом. Обновлённые кабинеты будут работать не только на качество образования нынешних студентов, но и на привлечение абитуриентов.

Уже в этом учебном году многие студенты будут сдавать выпускной экзамен на новом уровне. Для этого в АлтГПУ создали высокотехнологичную зону в главном корпусе. Здесь будут проводить апробации методической части дипломной работы на базе АлтГПУ почти в профессиональных условиях, а также защиту госэкзамена с демонстрацией сформированных профессиональных компетенций.

Напомним, в 2021 году в ФГБОУ ВО «АлтГПУ» появился технопарк универсальных педагогических компетенций, а в октябре 2022 года открыли педагогический кванториум. Вуз становится всё более комфортным, высокотехнологичным и современным.