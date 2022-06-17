Выпускники-айтишники АлтГТУ зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц
Такие данные предоставил портал SuperJob
17 июня 2022, 16:02
Сервис SuperJob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, окончивших вуз в 2016-2021 годах и занятых в IT-отрасли.
Средний заработок IT-выпускников технического университета вырос за год на 10 тысяч рублей, а сам вуз занял 18-е место в рейтинге. При этом процент выпускников, оставшихся работать в Алтайском крае, составляет более 60%.
«Этот рейтинг ещё раз подтверждает перспективность выбора школьниками IT-профессии в нашем крае», — сказали в пресс-службе АлтГТУ.
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