Выпускники-айтишники АлтГТУ зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц

Сервис SuperJob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, окончивших вуз в 2016-2021 годах и занятых в IT-отрасли.

Средний заработок IT-выпускников технического университета вырос за год на 10 тысяч рублей, а сам вуз занял 18-е место в рейтинге. При этом процент выпускников, оставшихся работать в Алтайском крае, составляет более 60%.