WhatsApp перестанет работать на некоторых iPhone

WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещённой в РФ) перестанет работать на iPhone с операционными системами iOS 10 и iOS 11 с 24 октября, сообщает WABetaInfo.

Как отмечает портал, мессенджер всегда отказывался от поддержки устаревших версий Android и iOS, чтобы разработчики могли внедрять новые функции, которые на старых системах работать не будут.

Последние модели iPhone с поддержкой iOS 11 — iPhone 5 и iPhone 5c. Новейшей версией этой системы на сегодня является iOS 15.5.

6 июня состоится презентация WWDC 2022, на которой Apple представит iOS 16, iPad OS 16, macOS 13 и другие системы. Не исключено, что на ивенте купертиновцы также покажут и новые продукты.