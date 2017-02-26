Японские ученые назвали недосып причиной ожирения

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Испытывающие регулярный недостаток сна люди более склонны к ожирению, чем те, кто спит положенное количество часов в сутки. Это выяснили японские специалисты из Университета Васэда и компании Kao Corp., передает ТАСС со ссылкой на The Asahi Shimbun.

В проведенном исследовании участвовали две группы здоровых мужчин в возрасте 23-25 лет. Каждый из них в течение трех дней находился в отдельной комнате, специально оборудованной для легкого измерения уровня метаболизма. Члены первой группы входе эксперимента спали по 7 часов в сутки, второй - в два раза меньше. При этом всем участникам эксперимента давали одинаковое количество еды в течение дня и регулярно спрашивали у них, хотят ли они еще есть.

Через три дня у обеих групп мужчин измерили количество отвечающих за контроль аппетита гормонов, и выяснилось, что недосып привел к их сокращению сразу на 10%. Сильнее всего это проявлялось в поздние часы перед сном - в это время чувство голода у тех мужчин, что испытывали недостаток сна, особенно усиливалось. Поскольку они продолжали бодрствовать, им нужно было больше энергии.

При этом состояние их организма пришло в норму всего лишь через день, когда они смогли поспать 7-8 часов. По словам профессора Сунао Утида, связь между сном, физической активностью и количеством потребляемой пищи очень сильна. Когда человек недосыпает, ему чаще хочется есть, однако организм продолжает расходовать такое же количество энергии, что и раньше. В итоге это приводит к ожирению.