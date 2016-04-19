Японские ученые вывели кур, чьи яйца безвредны для аллергиков
У новой породы кур нет гена, вызывающего аллергическую реакцию
19 апреля 2016, 10:19
Фото: media.tourisme-cambresis.fr
Японские ученые вывели новую породу кур, которые несут яйца, безопасные для аллергиков, сообщает "Российская газета".
Как оказалось, у этих кур нет гена, вызывающего аллергическую реакцию при употреблении птицы в пищу. Сделать это удалось благодаря примененному методу геномного редактирования, который позволяет манипулировать клетками с большей, чем обычная генная инженерия, точностью.
Этот метод позволил ученым удалить у курицы ген, который приводит к появлению в яичном белке аллергена под названием овомукоид. Именно на него реагирует защитная система человеческого организма, вызывая аллергию.
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