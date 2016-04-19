Японские ученые вывели кур, чьи яйца безвредны для аллергиков

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Японские ученые вывели новую породу кур, которые несут яйца, безопасные для аллергиков, сообщает "Российская газета".

Как оказалось, у этих кур нет гена, вызывающего аллергическую реакцию при употреблении птицы в пищу. Сделать это удалось благодаря примененному методу геномного редактирования, который позволяет манипулировать клетками с большей, чем обычная генная инженерия, точностью.

Этот метод позволил ученым удалить у курицы ген, который приводит к появлению в яичном белке аллергена под названием овомукоид. Именно на него реагирует защитная система человеческого организма, вызывая аллергию.