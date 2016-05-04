Запущенный на орбиту с Восточного спутник не выходит на связь

Фото: Global look press

Запущенный во время первого пуска с космодрома Восточный наноспутник SamSat-218 не выходит на связь. Предполагается, что спутник после выхода на орбиту не включился, пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"С космическим аппаратом со времени запуска не удается установить связь, наиболее вероятно, что после выведения на орбиту он не включился", - цитирует агентство собеседника. Создатели аппарата позднее обсудят возникшие проблемы и примут решение, продолжать пытаться связаться с аппаратом или признать его потерю.

"Лента.ру" отмечает, что наноспутник SamSat-218 предназначен для решения технологических и образовательных задач. Он должен применяться для отработки алгоритмов управления ориентацией наноспутников. Ученые планируют управлять процессами, которые происходят на его борту, с помощью мобильного устройства, подключенного к системе спутниковой связи GlobalStar.

Напомним, первый пуск с космодрома Восточный произошел 28 апреля текущего года. Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала со спутниками в 5:01 по московскому времени. Старт, запланированный на 27 апреля, пришлось перенести. На запуске присутствовал Владимир Путин.