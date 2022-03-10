Жители Алтайского края смогут составить родословную при помощи электронного сервиса

Государственная архивная служба Новосибирской области создала сервис с данными более 6 тыс. метрических книг, в которые включена информация также и о жителях Алтайского края, Кемеровской и Томской областей. При помощи сервиса можно составить своё генеалогическое древо, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления службы Константина Захарова.

Данные визуализированы на карте, где отмечено 400 церковных приходов. К каждому из них есть список метрических книг с возможностью поиска и фильтрации по населённому пункту. В сервис занесена информация с 1800-х годов.

По словам Захарова, за последний год из-за запросов по составлению родословной нагрузка архива выросла в три раза. Однако архив предоставляет данные медленно — сначала нужно отправить запрос, а ответа можно ждать 30 дней.