Не только кротовуха. Самые омерзительные алкогольные напитки, которые вы не захотите выпить на Новый год

С этими напитками встретить 2023 год хорошо вряд ли получится

30 декабря 2022, 06:44, Антон Дегтярев

Алкоголь/ Фото: unsplash.com

Новый год для многих людей — время, когда можно выпить немного спиртного. Кто-то употребляет слабый алкоголь, а кто-то любит отмечать праздники чем-нибудь покрепче. Но есть и напитки, от вида которых плохо станет каждому. Один из них — кротовуха, который стал популярным мемом в интернете в конце декабря. Amic.ru составил топ-7 самых мерзких алкогольных напитков, которые вы вряд ли захотите попробовать на Новый год (прим. ред. — мы не рекомендуем пить любые алкогольные напитки, но если очень хочется, то помните: употреблять алкоголь нужно в меру и только сертифицированную продукцию).

Настойки со змеями и скорпионами

В Азии до сих пор производят настойку на настоящих змеях. Гадов, в том числе и ядовитых, помещают в бутылки и заливают вином или рисовой водкой. Для змеи остается небольшой количество воздуха, чтобы какое-то время она еще могла дышать и постепенно выделяла в алкоголь яд и другие вещества. За счет спирта яд становится неопасным для человека. Однако если технология не соблюдена, то такой напиток может стать ядовитым. Кроме того, говорят, что бывали случаи, когда змея оставалось живой долгое время и нападала на людей после откупоривания бутылки.

Кстати, в Азии настойки делают не только со змеями, но еще и со скорпионами, ящерицами или насекомыми. Порой в бутылку кладут по два гада — например, змею и скорпиона сразу.

Настойка на змеях/ Фото: ru.wikipedia.org Вино Цсонгсул с фекалиями Цсонгсул — это корейское рисовое вино крепостью до 9%, которое содержит ферментированные человеческие экскременты и лекарственные травы. Этот напиток используют обычно в народной медицине в лечебных целях. Последователи такого нетрадиционного лечения утверждают, что якобы самый полезный цсонгсул получается из фекалий детей 4-7 лет. В течение 3-4 дней кал охлаждают, затем заливают водой и настаивают одну ночь. К концу этого срока отваривают рис (в пропорции 70% рассыпчатого и 30% клейкого). Кто-то добавляет экзотические ингридиенты: древесный пепел и кошачьи кости. В зависимости от компонентов вино молочно-белого цвета или оно похоже на разведенный коньяк. Чича Чича — это южноамериканский слабоалкогольный напиток, похожий на пиво. При его приготовлении женщины добавляют пережеванный кукурузный хлеб, обильно пропитанный слюной. Считается, что это помогает крахмалу преобразоваться в сахар и усилить брожение. Прожеванную массу женщины выплевывают в чан и настаивают на воде 6 месяцев. Чича/ Фото: ru.wikipedia.org Чанга Чангу, которую производят в Кении, называют одним из самых опасных алкогольных напитков в мире. Ее название дословно переводится как «убей меня быстро». Готовят напиток из кукурузы, просо, сорго, порой туда добавляют реактивное топливо, жидкость для бальзамирования тел и аккумулярную кислоту. Этим алкоголем легко можно отравиться. Но несмотря на это, правительство Кении в 2010 году легализовало чангу. Коктейль «Ленточный червь» Коктейль «Ленточный червь» не предлагает вам пить настойку на ленточном черве. В его состав входит водка, табаско, черный перец и майонез. Именно полоска майонеза, выдавленная в водку, напоминает желтоватого червяка. Поэтому и смотреть на него отвратительно. Вино и настойка с мышами В странах Юго-Восточной Азии вино настаивают на двух-, трехдневных мышатах. В бутылки плавает несколько маленьких тел, и такое зрелище напоминает скорее экспонат Кунсткамеры, чем алкоголь. Тем не менее, в Китае и в Корее напиток считается тонизирующим средством. Есть и корейская настойка на мышатах и крысятах — их заливают рисовой водкой. Вино из мышей/ Фото: ru.wikipedia.org

Кротовуха

И наконец, еще один мерзкий напиток, который превратился в мем в конце 2022 года — это кротовуха. В реальности напиток — это шутка, однако одна мысль о его распитии может вызвать омерзение. Для напитка якобы используется спирт и мертвый крот, который умер не своей смертью. При этом самому его лучше не убивать. Лежать в банке крот должен вниз головой, чтобы из него ничего не вытекло и на дне банки не сформировался осадок. По легенде из интернета, напиток выдерживается полгода-год.

Роспотребнадзор отмечает, что пить такой напиток очень опасно — это может привести к смерти. Благо, на самом деле производства кротовухи нет и купить его нельзя.