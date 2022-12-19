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По словам самих мобилизованных:"За месяц стрелял столько, сколько не стрелял за всю службу в армии". Может стоит пересмотреть программу боевой подготовки? Заодно сэкономить государственные деньги и вернуть сокращенные боевые части, из бригад опять сделать дивизии. А еще слышал что в России не осталось ни одного военного училища готовящего артиллеристов.
Правда ли, что срок службы в российской армии увеличится в два раза в 2023 году
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Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Анонс коммерческий
Комментарии в эфире