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Комментарии в эфире
Что конкретно церковь делает для фронта? Молится, отмечает?
Патриарх Кирилл призвал мобилизовать прихожан для сбора помощи бойцам СВО
час назад
К чему эта новость, к тому что в квитанциях сумма большая будет?
В Барнауле из-за морозов начали повышать температуру в квартирах
час назад
В парке Целинников несколько раз видели сов.
Краснокнижная птица залетела в один из дворов Барнаула и собрала толпу зрителей
20 января 2023, 08:46
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Глава СКР взял на контроль дело сироты из Алтайского края, которая больше 10 лет ждёт жильё
19 минут назад
Почти 1,2 млн рублей потратят на ремонт старых и обустройство новых контейнерных площадок в Барнауле
49 минут назад
Патриарх Кирилл призвал мобилизовать прихожан для сбора помощи бойцам СВО
час назад
В Барнауле из-за морозов начали повышать температуру в квартирах
час назад
Жительница Алтая отдала мошенникам 650 тысяч, чтобы защититься от мошенников
2 часа назад
В Госдуме рассказали, в каком случае объявят всеобщую мобилизацию
2 часа назад
Школьника сбили в алтайском городе
3 часа назад
В WhatsApp разрешили отправлять сообщения самому себе. Как это сделать
3 часа назад
Крупная коммунальная авария произошла в Барнауле
4 часа назад
На месте точек Inditex откроются новые магазины весной 2023 года
4 часа назад
"Выглядит не очень". Почему в центре Барнаула не разрешили построить офисник, похожий на аквариум
5 часов назад
В Барнауле закроют на ремонт филиал поликлиники № 1
5 часов назад
Свалок больше нет? Регоператор заявил, что разгрёб мусорные завалы в Рубцовске
6 часов назад
Минюст включил Монеточку в реестр иноагентов
6 часов назад
Амфитеатр и Томский тракт. Как изменится "Изумрудный" и другие барнаульские парки в 2023 году
7 часов назад
До -25 градусов. О погоде в Алтайском крае 21 января
7 часов назад
Такой день. Возвращение морозов в Алтайском крае и проверка прокуратуры из-за тарифов ЖКХ
13 часов назад
Человек погиб в столкновении с участием 10 машин в Сочи
14 часов назад
В Алтайском крае избрали нового главу Немецкого национального района
15 часов назад
ФРГ и союзники Украины не договорились о поставках Киеву танков Leopard
16 часов назад
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Недвижимость
Здоровье
Экология
Авто
Происшествия
Бизнес
Спорт
Наука
Туризм
Образование
Культура
Тесты и игры
Погода в Барнауле
Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Комментарии в эфире