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Если Жилфонд не урегулирует вопрос с пострадавшими, говорить о новых клиентах и работе как прежде вообще не уместно. Ситуация для них - это экзистенциональная угроза.
Пострадавшая клиентка «Жилфонда» в Барнауле рассказала, как лишилась 5,5 млн рублей и осталась без дома
3 часа назад
ну люди не верят тырнетам лучше лоханутся и отдадут 100 тышь человеку который ни за что не отвечает!
Пострадавшая клиентка «Жилфонда» в Барнауле рассказала, как лишилась 5,5 млн рублей и осталась без дома
3 часа назад
а в чем мошенничество?
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Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
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