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Комментарии в эфире
Друзья! Где вы все это берете? Жорик умер в октябре. Мы молчали что бы не расстраивать наших посетителей. За это время мы привезли Тимошку. Многие кстати и не поняли что произошла замена. Я всегда на связи. И никогда не отказывал в комментарий. Прощаю. )))Новый год. Захотелось пофантазировать. А вообще звоните 89132101509. С уважением Сергей Писарев
Вангующий мишка. Чем был известен медведь Жора, умерший в Барнауле
5 часов назад
Гость, +1
В барнаульском зоопарке погиб медведь Жорик, но у него после смерти родились медвежата
03 января 2023, 17:17
молодцы! значит для фили-дурачка и бузовой дорога на Иссык-Куль закрыта. у нас давно пора так же сделать.
Власти Киргизии официально запретили артистам петь под фонограмму
18 часов назад
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Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Анонс коммерческий
Комментарии в эфире