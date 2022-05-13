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Недвижимость
Недвижимость
В Барнауле хотят отреставрировать горэлектростанцию, которой больше 120 лет
13 мая 2022, 13:05
В Барнауле летом откроется новый торгово-офисный комплекс на Власихинской
13 мая 2022, 09:17
Стало известно, кто застроит участок за медуниверситетом, где стоял столетний дом
11 мая 2022, 12:40
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Алтайский край занял 60 место в рейтинге регионов по объёму введённого жилья
5 мая 2022, 13:01
Правительство разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной
3 мая 2022, 09:58
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13-летний долгострой рядом с ТЦ «Волна» планируют завершить и открыть автосервис
2 мая 2022, 10:02
Здание автостоянки реконструируют в спальном районе Барнаула
30 апреля 2022, 10:06
Частные дома в Барнауле и пригороде за год подорожали в два раза
28 апреля 2022, 08:35
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ВТБ начал принимать заявки на ипотеку с господдержкой под 8,7%
27 апреля 2022, 20:59
«Встать в колею». Как перевернулся рынок недвижимости Барнаула за последние месяцы и что будет с ценами
27 апреля 2022, 09:15
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«Барнаулкапстрой» разморозил ЖК на ул. Советской Армии спустя полтора года простоя
27 апреля 2022, 09:05
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«Состояние шока». Цены на жилье в Барнауле начали падать из-за сверхдорогой ипотеки
27 апреля 2022, 07:29
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Ставки по льготной ипотеке на новостройки в России снизят до 9%
26 апреля 2022, 13:20
«Это не сказки». Почему рынок новостроек в Барнауле ждет крах и что может его спасти
26 апреля 2022, 08:03
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Путин предложил снизить ставку льготной ипотеки до 9%
25 апреля 2022, 21:26
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В России хотят разрешить строительство деревянных пятиэтажек
25 апреля 2022, 15:33
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Элитную квартиру с мозаиками в центре Барнаула продают за 8,7 млн рублей
24 апреля 2022, 19:18
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Запрашиваемая сумма ипотеки в России достигла минимума
24 апреля 2022, 15:17
Склады для хранения щебня и песка запретили строить на ул. Власихинской в Барнауле
23 апреля 2022, 09:05
Офисник и склад построят рядом с трамвайным кольцом в барнаульской промзоне
22 апреля 2022, 06:33
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В Алтайском крае могут запустить пилотный проект по комплексной малоэтажной застройке
21 апреля 2022, 12:19
«Через боль, жилы и нервы». Почему в Барнауле колоссально упали темпы строительства и к чему это приведёт
21 апреля 2022, 08:03
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«Рынок остановился». Число заявок на ипотеку в Барнауле сократилось на 90%, а квартиры начали дешеветь
20 апреля 2022, 08:31
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Строительство многострадального ЖК «Парковый» в Барнауле может затянуться
18 апреля 2022, 17:18
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Под Барнаулом на продажу выставили «канадский» коттедж за 33 млн рублей
17 апреля 2022, 13:30
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