Работа полным ходом. В компании «Барнаулкапстрой» рассказали, как идет строительство ЖК «Парковый»

Близость леса, тишина и чистый воздух — причины, по которым многие барнаульцы уже забронировали квартиры в жилом комплексе «Парковый». Здесь из окон открывается потрясающий вид на ленточный бор: представьте, как по утрам вы будете любоваться им под чашечку кофе, а вечером всей семьей выходить гулять. Кстати, строительные работы в ЖК почти завершены — совсем скоро он будет готов к сдаче.

Последние штрихи

В жилой комплекс входят три восьмиэтажных кирпичных дома, которые образуют букву П. В каждом доме — пять подъездов. Они выходят во двор, где будет обустроена современная детская площадка. Фасады домов в ЖК «Парковый» оформлены большими окнами. Некоторые наружные стены сделают полностью из стекла, а на лоджиях — окна в пол.

Сейчас в ЖК вносят «последние правки»: весь комплекс практически готов к сдаче. Так, на момент публикации в первой секции большинство работ завершены на 100%. Система отопления доделана на 95%, электропроводка заведена на 98%, водоснабжение и гидроизоляция — на 99% и 90% соответственно. Устройство входной группы и монтаж лифта — на 85% и 90%. А это значит, что уже скоро покупатели квартир в этой секции получат долгожданные ключи.

Вторая секция также почти готова: уже завершен монтаж кровли, оконных блоков и металлических ограждений; сделаны стяжка полов, внутренняя система канализации и гидроизоляция. Почти завершены штукатурка и покраска фасада (90%), монтаж системы отопления (96%) и внутриквартирной электропроводки (90%), водоснабжение (99%) и монтаж лифта (90%).

Похожая ситуация и в остальных секциях: строительные работы близятся к концу. Кстати, на сайте «Паркового» есть трансляция с веб-камер — через них можно наблюдать за ходом строительства онлайн.

Безопасная сделка

Жилой комплекс возводят с использованием эскроу-счетов, что гарантирует безопасную сделку между покупателем и застройщиком. Проектное финансирование строительства ведет Сбербанк.

Чтобы забронировать квартиру, нужно зайти на сайт жилого комплекса «Парковый», присмотреть «гнездышко» и подать заявку. Или позвонить в офис продаж компании «Барнаулкапстрой» по телефону 8 (3852) 252-337. Вам ответят на все вопросы и подробно проконсультируют по поводу ЖК.

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