12-этажную «свечку» планируют возвести на месте заброшенного здания на Новом рынке

Проект реконструкции здания на пр. Ленина, 106г / Фото: «Мастерская Золотова»

На месте заброшенного трёхэтажного здания, расположенного рядом с Альфа-Банком на пр. Ленина, в будущем планируют построить жилой комплекс. Но пока собственники существующего объекта намерены его реконструировать и ввести в эксплуатацию. Правда, это лишь формальная процедура: она необходима, чтобы перевести землю из аренды в собственность. Лишь после этого инвесторы готовы приступать к разработке проекта ЖК. По информации amic.ru, на площадке построят одноподъездный 12-этажный дом.

«Серьёзный комплекс»

Участок, который в перспективе ждёт застройка, расположен на пр. Ленина, 106г (по соседству с Альфа-Банком). В 2015 году на площадке возвели трёхэтажное административное здание, которое никак не использовалось. Лишь сейчас собственник участка планирует взяться за развитие земли.

Правда, сначала ему нужно реконструировать существующий объект и сдать его в эксплуатацию. Это позволит перевести участок из аренды в собственность. После этого инвестор готов снести здание и разрабатывать концепцию развития площадки.

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Проект реконструкции существующего здания презентовали на градостроительном совете 25 августа. Заказчиком выступило ООО «ТРК «Петроград», а разработчиком — «Мастерская Золотова».

«Участок требует серьёзных реконструкций и осмыслений как в градостроительном, так и инженерном плане. Мы видим, что основную часть — 80% площади участка — занимают всевозможные сети, сооружения. А вот осмысление подразумевает мнение заказчика. Он готов на этом сложном месте выполнить серьёзный комплекс», — сообщил руководитель мастерской Владимир Золотов.

Во время реконструкции существующий объект изменять не планируют: к нему лишь пристроят навесы темно-коричневого цвета, такого же, как и само здание. Это позволит увеличить площадь застройки, чтобы она стала соответствующей для выкупа участка.

«Чтобы ввести сооружение в эксплуатацию, предложено минимальное решение, которое позволит заказчику продолжить работу над серьёзным комплексом, переложить сети. Вокруг существующего объёма выполняется крытая площадка для экспозиции. Максимально сохранена градостроительная ситуация: въезды, выезды, озеленение, парковки», — отметил Владимир Золотов.

Промежуточное решение

Предложенное решение поддержали не все члены градсовета. Замдиректора МКУ «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко отметил, что много лет участок на пр. Ленина, 106г, был зарезервирован под высотный административный объект.

«Мы должны думать об архитектурной выразительности нашего города. Жалко терять место. Жизнь должна заставить возвести серьёзный объект, который украсит центральную часть города», — отметил он.

Присутствующий на заседании представитель заказчика объяснил: представленный проект — промежуточное и вынужденное решение. Но уже скоро инвестор будет готов показать комиссии, что планирует построить на участке.

«Мы признаём, что длительное время в центре города на значимом участке стоит непритязательное здание. Если будет принят промежуточный проект, решение в будущем перспективное. Зона по новому генплану — СОТ-2 (зона смешанной и общественно-деловой застройки местного значения, — прим. ред.), которая позволяет строить многоэтажные дома. Но сейчас приступать к жилой застройке мы не можем. Как только участок будет в собственности, мы представим на градсовете объект, который станет украшением города. Планы по освоению этого участка серьёзные», — отметил представитель инвестора.

В результате комиссия утвердила проект реконструкции, отметив, что эскизы ЖК будет рассматривать «со всей строгостью».

Дом-«свечка»

ЖК, который построят рядом с Альфа-Банком, будет 12-этажным и одноподъездным. Об этом amic.ru сообщил представитель компании-инвестора. Возводить более массивный комплекс не позволяют ограничения.

«У нас уже есть концептуальные эскизные решения: на площадке встаёт одноподъездный дом. Нижняя площадь, где коммерческие объекты и парковки, будет увеличена. Здание большего объёма на участке нельзя построить нельзя: за то время, пока мы не выкупали землю, радиозавод (находится на пр. Калинина, 15, — прим. ред.) утвердил санитарно-защитную зону и она не позволяет построить больше. Поэтому это не будет большой комплекс, это будет высотка в 12 этажей», — рассказал amic.ru представитель компании-инвестора.

До конца года инвестор планирует реконструировать здание, ввести его в эксплуатацию, выкупить участок и снести объект. После этого застройщик поменяет назначение земли, чтобы она по документам подходила для строительства жилого дома. При этом проект ЖК на месте заброшенного здания могут представить градсовету уже в следующем году.