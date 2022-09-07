Административное здание с парковкой-навесом построят недалеко от барнаульского аэропорта

Проект административного здания на Павловском тракте, 331а / Фото: «Мастерская Золотова»

Двухэтажное административное здание планируют построить на Павловском тракте, недалеко от аэропорта и рядом с новым жилым кварталом. Проект презентовали на градсовете. По словам автора-архитектора, в будущем комплекс могут реконструировать: у него уберут крытые парковки и пристроят ещё один корпус.

Стекло и бетон

Административное здание (в документации указано, что это «объект делового управления») запроектировали на Павловском тракте, 331а. Оно будет двухэтажным, с большим объёмом остекления. Фасады планируют выполнить в природных цветах: сером, белом, коричневом.

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Участок, предназначенный под строительство, расположен в глубине квартала: перед ним находится ещё одна площадка, на которой планируют построить здание придорожного сервиса. Его проект также презентовали на градсовете в конце 2021 года. У обоих объектов один автор — архитектор, руководитель мастерской Владимир Золотов.

«Фасады здания выполнены симметрично, потому что оно не выходит на красную линию. На площадке запроектированы крытая парковка на 24 машино-места и открытая — на 22 места», — сказал Владимир Золотов.

«Ненужная» парковка

Для каких целей и под какие компании запланировано строительство комплекса, архитектор пояснить не смог. Он лишь продублировал то, что указано в названии проекта.

«Деловое управление. В общем, административное здание», — отметил Владимир Золотов.

Решение сделать парковку-навес также вызвало вопросы у членов градсовета. Несмотря на то, что паркинг двухуровневый, размещать автомобили возможно только на первом этаже: въезда на второй уровень нет. Владимир Золотов объяснил, что в будущем эта часть объекта может быть снесена, а на её месте построят ещё один корпус.

«Был вариант, при котором верхний этаж планировалось отдать под административные помещения, низ оставить под парковки. Заказчик готов сделать активный лицевой фасад, который выходит на улицу, и оставить за собой возможность в дальнейшем развивать, насыщать объём здания. Потому что требуемое число парковочных мест можно разместить и на участке», — сказал он.

В результате комиссия единогласно одобрила проект.

«Предложение по крытым парковкам обоснованное и функциональное. По фасадам Владимир Иванович [Золотов] сработал в духе советского монументального стиля, это даёт качество фасада», — резюмировал бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.

Разнообразные соседи

Квартал, где запроектировали административное здание, сейчас массово застраивают. Здесь уже строят и только планируют возводить ярмарочный комплекс, несколько магазинов, объекты придорожного сервиса, АЗС, торговые центры и пр. Автор многих из них — Владимир Золотов.

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Эти объекты в будущем будут необходимы для обслуживания гигантского микрорайона New Terra. Он появится на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта. Участок площадью 86 га разбит на 18 кварталов, в которых построят 42 многоквартирных дома, детские сады, школы, поликлинику, учреждения торгового и развлекательного назначения, многоуровневые гаражи-стоянки.