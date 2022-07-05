Алтайская промышленная компания выкупила участок моторного завода в Барнауле

Компания «Алтайлесмаш», специализирующаяся на производстве гусеничной и колёсной техники для лесной промышленности, выкупила участок моторного завода по пр. Космонавтов, 8/4, у «самарского олигарха» Алексея Шаповалова, владельца компании «ИнвестПроект». Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на региональный Минпром.

Площадь участка составляет больше 10 га. Земля не входит в состав имущества действующего моторного завода, так как её ещё в 2013 году приобрёл «ИнвестПроект», но фактически не использовал.

По данным «Толка», новый собственник намерен создать на площадке производство в сфере машиностроения, однако подробности о проекте пока не известны.