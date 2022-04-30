Алтайские строители объяснили, как льготная ипотека поможет пережить кризис

Льготная ипотека поможет строительным организациям Алтайского края пережить кризис и начать новые объекты. Об этом «Business FM Барнаул» рассказал председатель правления Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края» Александр Мишустин. Резкое повышение ипотечной ставки в связи с санкциями отразилось и на покупательной способности жителей нашей страны, и на строителях.

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Президент Владимир Путин огласил, что льготная ипотечная ставка будет понижена до 9%. Мера распространяется на новую застройку и предусмотрена для того, чтобы поддержать строительную отрасль, которая столкнулась с очередной волной кризиса.

«Сегодня всё жилищное строительство переведено на проектное финансирование. Когда огласили 20% — это заградительные ставки для любого бизнеса. Мы собирались несколько раз правлением строительства, приглашали наших застройщиков, подрядчиков и вынесли, что в любом случае начатые объекты будут закончены», — рассказал председатель правления Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края» Александр Мишустин.

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Льготная ипотека под 6% годовых впервые была введена в 2020 году, с момента пандемии. За год эта мера поддержки стала локомотивом для строительной отрасли. В России за это время введено в эксплуатацию 93 миллиона квадратных метров жилья. В Алтайском крае — 989 тысяч квадратных метров. За последний год это один из самых высоких показателей.