Алтайский край и Республика Алтай вошли в список регионов с наибольшим падением вывода новостроек

В 15 регионах России вывод новых проектов новостроек в июле-августе упал более чем на 50% по сравнению с началом года, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование аналитиков портала «ЕРЗ.РФ». В список попали и Алтайский край (-60%), и Республика Алтай (-67%).

Эксперты изучили вывод новых проектов на рынке новостроек в регионах России. Они сравнили показатели января-февраля (до начала кризисных явлений на рынке) с показателями июля-августа (когда началось некоторое оживление). Обычно в июле-августе вводится примерно в 1,5 раза больше новых объектов, однако в этом году аналитики отметили падение.

Так, лидером по снижению вывода новых проектов с новостройками стала Карелия (-85%). НА втором месте Иркутская область (-79%), на третьем — Тверская область (-69%). Республика Алтай заняла в списке пятое место, Алтайский край — восьмое.

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Отмечается, что в июле-августе в Республике Алтай ввели 2862 квадратных метра жилья, тогда как в январе-феврале — 8683. В Алтайском крае показатель упал с 91 570 до 36 505 кв. м.