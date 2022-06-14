Алтайский край оказался в числе аутсайдеров по уровню доступности жилья

Аналитики подсчитали, сколько времени жителям разных регионов России нужно для того, чтобы накопить на квартиру. Данные публикует РИА Новости.

По информации за первый квартал 2022 года, на покупку типовой квартиры россиянам нужно копить минимум 5,7 года.

Алтайский край оказался в числе аутсайдеров рейтинга. Жителям региона на своё жильё придётся копить 14 лет. На том же уровне доступность жилья находится в Чечне и Карачаево-Черкесии.

В Крыму и Севастополе на собственное жильё нужно копить около 16 лет. Последнее место в списке доступности занимает Кабардино-Балкария, где на жильё нужно копить более 17 лет.

Отмечается, что во всех регионах из хвоста списка уровень доступности жилья за последнее время снизился.

Ранее сообщалось, что Барнаул занял 17-е место в рейтинге городов по росту цен на новостройки.