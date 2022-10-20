Алтайский край вошел в тройку лидеров по росту цен на вторичное жилье

Аналитики сервиса Сбербанка «Домклик» провели исследование и выяснили, в каких регионах России жилье на вторичном рынке подорожало сильнее всего. Результаты исследования опубликовало РИА Новости.

В период с января по сентябрь 2022 года сильнее всего жилье подорожало в Ставропольском крае, где прирост составил +20 процентов. Алтайский край в рейтинге «Домклик» занял второе место с приростом в 18%. Также вторую строчку заняла Липецкая область с подорожанием жилья на 18%.

Сильнее всего подешевели квартиры на «вторичке» в Хабаровском крае (8%), Калининградской области 7%) и Ленинградской области (6%).

В целом, по подсчетам «Домклика», средняя стоимость вторичного жилья в России с января по сентябрь 2022 года выросла на 4,9%.

Ранее сообщалось, что барнаульцы активно скупают квартиры в Сочи.