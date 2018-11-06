Алтайский край вошел в тройку лидеров Сибири по вводу нового жилья

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Алтайский край, согласно данным Новосибирскстата, вошел в тройку лидеров Сибирского федерального округа по вводу нового жилья. Так, в регионе за 9 месяцев построено 565 тысяч квадратных метров, что на 49% превосходит показатели прошлого года.

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Недвижимость Алтайский край нарастил темпы жилищного строительства почти в два раза

На первом месте традиционно расположилась Новосибирская область, где за январь-сентябрь построено 938 тысяч квадратных метров (на 8,5% меньше, чем в прошлом году). На второй позиции — Красноярский край с показателем в 628 тысяч. Рост показателей составил чуть более 5%.

На последнем месте расположилась Республика Алтай (93,5 тыс. квадратных метров), Забайкальский край, выведенный на днях Владимиром Путиным из состава СФО, а также Республика Тыва (всего 36 тыс. квадратов. Снижение — 33,7%).

При этом в целом в СФО отмечается падение темпов ввода жилых домов. Всего за указанный промежуток времени в Сибирском федеральном округе появилось чуть больше четырех миллионов квадратных метров жилья, что на 7,2% меньше, чем в прошлом году.