АлтГУ не получит землю под общежитие за ДК «Сибэнергомаш», где гуляют дети и собаки
Под строительство предлагали выделить участок площадью 6,65 тыс. кв. метров
1 августа 2022, 14:33
В Барнауле не одобрили проект межевания земель на улице Червонной с выделением участка для Алтайского госуниверситета под строительство нового общежития, сообщает «Толк».
Накануне завершились общественные обсуждения данного проекта, на которых рассмотрели коллективное обращение от жильцов соседних домов, выступивших против внесения изменений в проект межевания.
«Специальная комиссия пошла им навстречу. В своём заключении она не рекомендует к утверждению проект. На основании этого решения, скорее всего, в мэрии откажут заявителю», — отмечает издание.
Под общежитие предлагали выделить участок площадью 6,65 тыс. кв. метров, где сейчас растут деревья и установлены металлические гаражи.
Местные жители заявили, что дети используют территорию для игр и спорта, поскольку других площадок для этих целей поблизости нет, а также здесь выгуливают собак.
Комментарии
Новости партнеров