АлтГУ не получит землю под общежитие за ДК «Сибэнергомаш», где гуляют дети и собаки

В Барнауле не одобрили проект межевания земель на улице Червонной с выделением участка для Алтайского госуниверситета под строительство нового общежития, сообщает «Толк».

Накануне завершились общественные обсуждения данного проекта, на которых рассмотрели коллективное обращение от жильцов соседних домов, выступивших против внесения изменений в проект межевания.

«Специальная комиссия пошла им навстречу. В своём заключении она не рекомендует к утверждению проект. На основании этого решения, скорее всего, в мэрии откажут заявителю», — отмечает издание.

Под общежитие предлагали выделить участок площадью 6,65 тыс. кв. метров, где сейчас растут деревья и установлены металлические гаражи.

Местные жители заявили, что дети используют территорию для игр и спорта, поскольку других площадок для этих целей поблизости нет, а также здесь выгуливают собак.