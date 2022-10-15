Арендные квартиры в Барнауле подорожали с начала года почти на 20%

В Барнауле с начала года подорожали арендные квартиры. По информации портала «Мир квартир», в цене прибавили все сегменты жилья — «однушки», «двушки», «трешки». Федеральные эксперты связывают это с экономическими тенденциями, а региональные — с дорожной ситуацией в алтайской столице.

В Барнауле максимальный рост цен зафиксирован в сегменте двухкомнатных квартир. Так, с января они подорожали на 18,1% и теперь сдаются в среднем за 21,1 тыс. рублей в месяц. Аренда однокомнатных квартир выросла на 11,6% — средние ставки составляют 13,6 тыс. рублей. «Трешки» подорожали незначительно, на 1,1% — до 27,4 тыс. рублей.

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Недвижимость Спрос на арендные квартиры в центре Барнаула взлетел после закрытия моста на Новом рынке

Рост арендных ставок — общероссийская тенденция. «Однушки» по стране с января показали рост цен в 67 городах, «двушки» — в 62, «трешки» — в 56. Заметнее всего с начала года подорожало жилье в Якутске (+34,7% на «однушки», +47% на «двушки» и +54,3% на «трешки»), Чита (+46,4%, +34,4% и +29,4%), Владимире (+37,9%, +21,5% и +28,9%), Ростове-на-Дону (+33,4%, +34,7% и +17,7%) и Пензе (+23,3%, +27,8% и +28,4%).

Эксперты считают, что причина роста в экономических изменениях.

«Росту ставок способствует несколько факторов. Во-первых, это снижение спроса на покупку жилья — в такие периоды обычно растет стоимость аренды. Во-вторых, общее подорожание жизни, рост квартплаты и стоимости ремонта заставляют собственников поднимать ценники. Вместе с тем, в столицах по двум типам квартир ставки аренды так и не достигли показателей начала года, и это может говорить о том, что экономическая рецессия в стране началась «с головы», — отмечает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Однако в Барнауле удорожание аренды может быть связано с закрытием моста на Новом рынке. Ранее риелторы города рассказали amic.ru, что арендаторы массово съезжают со съёмных квартир на Потоке, Дальних Черёмушках, Докучаево и других микрорайонов и ищут жилье в центре города. Из-за повышенного спроса стоимость арендной недвижимости в этом районе краевой столицы резко выросла.