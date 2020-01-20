Автобус и троллейбус столкнулись в Барнауле

20 января в Барнауле произошло столкновение пассажирского автобуса и троллейбуса, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Автобус десятого маршрута сзади ударил троллейбус. Инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Короленко. От удара у автобуса разбилось лобовое стекло, а у электротранспорта пострадало заднее стекло и погнулась лестница.

Неизвестно, были ли в момент столкновения в транспорте пассажиры. Информации о пострадавших нет.

Подробности инцидента уточняются.