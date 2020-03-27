Барнаульцам предлагают с комфортом "самоизолироваться" за 65 млн рублей

На сайте Avito появилось объявление о продаже особняка, который находится на Горе.

Площадь двухэтажного коттеджа с цоколем составляет 460 квадратных метров, он стоит на участке девять соток. Как подчеркивает автор объявления, интерьер и техническое оснащение дома – безупречны.

Особняк продается с мебелью, встроенной техникой и предметами интерьера. Внутри есть библиотека, кинозал, хаммам, спортзал, кальянная.

Продавец просит за дом 65 млн рублей, но готов рассмотреть и обмен.

Как уже сообщал amic.ru, ранее эксперты ЦИАН составили рейтинг самых дорогих усадеб Сибири. Одна из них находится под Барнаулом – в Фирсовой Слободе. Продавец просит за нее 35 млн рублей.