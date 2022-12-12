Барнаульская бизнес-леди купила участок под строительство ТЦ недалеко от аэропорта

В Барнауле состоялся аукцион по продаже участка в «коммерческом» квартале на Павловском тракте. Земля принадлежала государству, а потому организовал торги институт «Дом.рф». Предпринимательница отдала за участок 44,9 млн рублей. На нём она может построить магазины и развлекательные комплексы.

Без конкурентов

Земельный участок находится вдоль Павловского тракта, за пересечением с ул. Просторной. Площадь территории составляет 9 га. Эту площадку «Дом.рф» выставлял на торги неоднократно, но каждый раз они проваливались: желающих купить землю не было.

Успешным стал аукцион, пошедший 9 декабря: участок приобрела предпринимательница Алёна Кулабухова. Она стала единственной, кто подал заявку на участие в торгах. Сумма сделки составила 44,9 млн рублей — это начальная цена имущества.

По информации открытых источников, Алёна Кулабухова является руководителем ООО «Женева», которое специализируется на операциях с недвижимым имуществом, а также ИП, занимающееся розничной торговлей фруктами и овощами. Интересно, что предпринимательница запатентовала бренд Mangotomato. Под этим названием в Барнауле работают два магазина по продаже овощей и фруктов.

Участок, который купила Кулабухова, по документам предназначен для строительства объектов розничной торговли, развлекательных комплексов, ночных клубов и дискотек.

Для «Дом.рф» это уже второй удачный аукцион по продаже земли в Барнауле за последние месяцы. В октябре бизнесмен Андрей Кутулуцкий приобрёл за 36,2 млн рублей участок на Павловском тракте площадью 5,46 га. Земля подходит для строительства коммерческих объектов: многофункционального комплекса, ТРЦ, объектов питания и т.д.

В ожидании

«Дом.рф» готовит к продаже в Барнауле ещё девять лотов. Шесть — это участки за селом Власиха, которые предназначены для строительства частных домов. Изначально компания намеревалась реализовать землю 413 га целиком, но затем сделала «нарезку» на более мелкие участки. Так больше шансов найти покупателей. Ожидается, что площадки выставят на аукцион до конца 2022 года.

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Также в декабре ожидаются торги по продаже земли 11,7 га на Павловском тракте, предназначенной под коммерческое строительство. А в первом квартале 2023 года «Дом.рф» планирует провести аукцион по продаже памятника культуры на ул. Льва Толстого, 23, и земли площадью 472 га у аэропорта под жилищное строительство.