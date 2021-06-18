Барнаульские власти обсудили вопросы строительства долгостроя на улице Парковой

В мэрии Барнаула прошло совещание, на котором представители власти обсудили прекращение дела о признании "Барнаулкапстроя" банкротом, а также подняли вопрос строительства ЖК "Парковый". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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Недвижимость В Барнауле возобновили строительные работы в ЖК "Парковый"

По словам руководителя организации Сергея Шумова, сейчас на третьей блок-секции ведутся строительно-монтажные, кровельные, гидроизоляционные, отделочные работы, устройство крылец. На первой блок-секции завершаются кладочные работы, на второй блок-секции проводится монтаж кровли. Возобновлено видеонаблюдение.

Для того чтобы ускорить процесс, нужно принять решение о необходимости строительства подземной парковки. БКС и Сбербанк готовы пойти на сокращение количества машино-мест.

Замруководителя инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Ольга Дерявская напомнила, что застройщик не обязан согласовывать изменения в проекте с участниками долевого строительства. Тем не менее она порекомендовала "Барнаулкапстрою" провести собрание с дольщиками, чтобы обсудить этот вопрос.

Напомним, что "Барнаулкапстрой" смог погасить долги перед ООО "СДЛ-Групп". Из-за этого арбитражный суд отклонил требование организации признать застройщика банкротом.

В начале июня 2021 года в администрации Барнаула прошло совещание по поводу строительства дома на ул. Парковой. Тогда глава "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов сообщил, что работы близки к завершению.