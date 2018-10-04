Барнаульский застройщик разработал квартиры "больше" своей площади

Даже в небольшой квартире в 19 квадратных метров можно разместить всё необходимое, ранее входившее только в квартиры от 25 "квадратов".

Застройщик "Мой дом" запустил продажи квартир во втором доме ЖК "Новый квартал". "Новый квартал" расположен в центре Барнаула на пересечении улиц Крупской и Челюскинцев. В комплексе предусмотрено два дома на 400 квартир. Вокруг них — закрытая территория с безопасным двором без машин, с пешеходными пространствами, детскими площадками и местами для отдыха. Для автомобилей будет построен трёхъярусный паркинг, на крыше которого разместится спортивная площадка.

Квартиры в первом доме уже проданы на 92%. Продажи жилья во втором — начались в сентябре.

Компания "Мой дом" — придерживается принципа "5 преимуществ":



— расположение в центре,

— безопасный двор, выполненный в концепции "Среда для жизни",

— технологии строительства с шумоизоляцией и энергосбережением,

— уникальные планировки,

— доступные цены.

"Мы тщательно проектировали не только внутреннее пространство двора, которое уже хорошо известно в Барнауле. Но мы уделили много внимания разработке планировок в наших домах," — говорит директор компании "Мой дом" Артём Коренев. — "Главными принципами стала эргономика, удобство и функциональность. Чтобы была возможность задействовать для проживания и развития всё пространство квартиры."

Так, в "Новом квартале" есть квартиры площадью от 20 квадратных метров. Но она спроектирована так, чтобы там разместился гардероб, кухня, зона для отдыха, а также отдельное пространство для работы или времяпрепровождения второго человека. Это достигается в том числе за счёт тёплой лоджии: там без проблем помещается кровать, можно оборудовать и кабинет.

Специалисты компании "Мой дом" могут подобрать дизайнерское решение с расстановкой мебели для квартиры.

"Фактически наши квартиры в 20 квадратных метров могут вместить всё самое необходимое, что раньше умещалось только на 25 квадратах. И принципы эргономики, функциональности и достаточности мы реализовали в квартирах всех остальных наших площадей: 30, 41, 48 и 73 квадрата." — отмечает Артём Коренев.

ЖК "Новый квартал"

г. Барнаул,

ул. Челюскинцев, 80-в

Проектная декларация на сайте застройщика

телефон отдела продаж: 533-991