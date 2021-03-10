Бизнес-центр из дела Савинцева передали в собственность Алтайского края

Арбитражный суд Алтайского края передал в собственность региональных властей земельный участок площадью 1499,8 кв. м по адресу ул. Пролетарская, 89, однако обязал регион заплатить за это 22,3 млн рублей.

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Таким образом судья удовлетворил не только требование управления имущественных отношений региона о передаче недвижимости, но и ответное требование ООО "Технология" о возмещении понесенных расходов на строительство бизнес-центра, который теперь находится на этой земле.

Напомним, участок по адресу Пролетарская, 89, в 2016-2017 годах проходил по уголовному делу экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева. Следствие обвиняло бывшего градоначальника в том, что в 2009-2013 годах он присвоил себе и сыновьям Дмитрию и Максиму пять земельных участков, в том числе на Пролетарской, 89. Суд приговорил Савинцева к четырем годам условно, а позже постановил снести здание, построенное на этом месте, а сам участок передать городу.