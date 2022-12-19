«Ближайшая перспектива». Барнаульский девелопер возведёт на месте десятилетнего дома-долгостроя современный ЖК

К весне 2023 года компания подготовит концепцию микрорайона

19 декабря 2022, 08:11, ИА Амител

Долгострой в проезде Канатном, 46б / Фото: zibirzvezda.ru

Компания «Жилищная инициатива» Юрия Гатилова возведёт на месте долгостроя в проезде Канатном жилой комплекс. Девелопер купил площадку на торгах в 2018 году, а осваивать территорию намерен в 2023 году. Как сообщили amic.ru в компании, девелопер снесёт существующее строение — несколько этажей так и не завершённого многоэтажного дома, а территорию подготовит для нового строительства. Пока же девелопер готовит концепцию проекта.

Вместо частного сектора

Площадка, которая заинтересовала застройщика, находится в проезде Канатном, 46б. Рядом — лыжная база АГАУ, посёлок Булыгино, река и лес. Сейчас по этому адресу находится двухэтажный П-образный долгострой. Его в начале 2012 года начала возводить ныне обанкротившаяся компания «Сибирь-Звезда».

В 2018 году «Жилищная инициатива» купила недострой с торгов за 4,86 млн рублей, а в конце ноября 2022 года подала документы в городской комитет по строительству для проведения общественных обсуждений. Компания подготовила проект межевания квартала, в котором планирует работать.

В документе сказано, что сейчас на территории располагаются индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, а также земельные участки, предоставленные для строительства многоквартирных жилых домов. Шесть частных домов (по проезду Канатному, 48, 42а, 64а, 64б, 33 и 35) застройщик намерен выкупить и снести, а на их месте возвести многоэтажки с детскими и спортивными площадками.

Правда, сначала компания должна дождаться, пока в городе примут откорректированный генплан. В нём территория под строительство сменит назначение. Сейчас она подходит для застройки среднеэтажными многоквартирными домами (Ж-2) и индивидуальными жилыми домами (Ж-4). После изменений в генплан площадка будет относиться к зоне многоэтажной застройки (Ж-1). Это позволит застройщику возводить высотные дома на участке.

Долгострой в проезде Канатном, 46б / Фото: zibirzvezda.ru Завершать существующий долгострой компания не планирует: по словам замдиректора «Жилищной инициативы» Романа Клевакина, состояние объекта не позволяет возобновить стройку. Поэтому объект снесут. Однако сколько домов намерена построить компания в проезде Канатном, пока неизвестно. «У нас нет финального проекта, он в стадии разработки. Что будет, в каком виде, сколько этажей, домов — говорить об этом пока рано. Ещё не один раз всё может поменяться. Но к весне всё „нарисуется“. Это не далёкая перспектива, это ближайшая перспектива. Мы этим сейчас занимаемся», — сказал Роман Клевакин. Эхо «Звезды» Семиэтажный дом на 65 квартир с газовой котельной на крыше в проезде Канатном, 46б, компания «Сибирь Звезда» должна была завершить в начале 2013 года. Квартиры в многоэтажке купили 56 человек, которые вложили в стройку 80 млн рублей. Однако уже в марте 2014 года работы прекратились, а из семи этажей возвели всего два. В 2015 году в отношении руководителя компании «Сибирь Звезда» Михаила Борисова возбудили уголовное дело. В результате он признан виновным в мошенничестве и приговорён к шести годам лишения свободы.

Проект ЖК в проезде Канатном, 46б / Фото: zibirzvezda.ru

После продажи долгостроя «Жилищной инициативе» деньги были разделены между всеми обманутыми дольщиками. С 1 млн вложенных средств люди получили по 50 тысяч рублей. Остальное дольщикам обещали компенсировать земельными участками. Однако несколько лет назад люди жаловались, что их включили в «общую» очередь, которая насчитывает пять тысяч человек, а приоритет отдают многодетным.